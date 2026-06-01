Noboa felicita a De la Espriella y le desea éxitos en la segunda vuelta en Colombia

GUAYAQUIL.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este domingo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por «una gran victoria» en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde fue la opción más votada, y le deseó éxitos en la segunda vuelta que disputará con el izquierdista Iván Cepeda.



«¡Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria!», dijo Noboa en su cuenta de la red social X en referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), aliado del presidente colombiano, Gustavo Petro, y quien apoyaba a Cepeda.



Noboa le deseó «éxitos» a De la Espriella en la segunda vuelta y dijo que «el pueblo colombiano necesita un cambio real».



El mandatario ecuatoriano fue acusado el pasado domingo por Cepeda de haber metido mano en las elecciones presidenciales al estar «complotado» con De la Espriella, después de que el viernes anunció que, tras un acuerdo con el aspirante de ultraderecha, había decidido levantar los aranceles que impuso desde febrero a las importaciones colombianas.



EFE

