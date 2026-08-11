Conindustria: Solo el 5% del sector manufacturero cuenta con posibilidades de autogeneración eléctrica

CARACAS.-. La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) aseguró este martes que solo 5% del sector manufacturero del país cuenta con posibilidades de autogeneración eléctrica.

La declaración se produjo como respuesta ante la exigencia por parte del Gobierno nacional a los grandes consumidores de energía para establecer dos bloques diarios de autogeneración eléctrica.

A pesar de la poca capacidad, el sector espera conocer el cronograma de racionamiento.

“De aquellas empresas donde acaten o cumplan todo lo que viene siendo el llamado a lo que es bajar el consumo energético tengan también incentivos, sea en pago de facturas, aquellas empresas que puedan generar energía eléctrica a algunos de los otros sectores que tengan también beneficios fiscales y parafiscales en este caso, y la pequeña empresa hacer planes de financiamiento para que puedan estas empresas hacer su propia autogeneración de electricidad», explicó Tito López, presidente de Conindustria.

Con respecto al doblete sísmico del pasado mes de junio, Conindustria reitera la necesidad urgente de una «ley puente» que simplifique el entramado legal vigente.

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