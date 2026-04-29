Petro propone a Noboa un encuentro fronterizo y le pide que «deje de creer en mentiras»

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un encuentro en la frontera común luego de que éste lo acusara de promover una incursión guerrillera en su país.

«Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras», escribió Petro en X citando un mensaje en el que Noboa afirma que fue informado de una presunta incursión de guerrilleros en Ecuador «impulsada» por el Gobierno de Colombia.

Este episodio se suma a una serie de desencuentros que han llevado a un deterioro de la relación bilateral y que comenzó con la imposición de aranceles de Ecuador a los productos importados de Colombia, argumentando poca colaboración del Gobierno de Petro en materia de seguridad en la frontera.

EFE