Petro dice que le interesa mantener el comercio con Ecuador porque eso «afecta a la mafia»

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que le interesa mantener el comercio con Ecuador porque «eso sí afecta a las mafias» de la frontera, en medio de una guerra comercial con ese país luego de que ambas naciones se impusieran aranceles de hasta el 100 % a determinados productos.

«Si usted cierra una frontera, como se hizo con Venezuela en el gobierno de (Iván) Duque, poniendo aranceles altísimos que el mismo efecto producen, usted le está entregando la frontera a la mafia», dijo Petro en una entrevista con Caracol Radio.

El mandatario aseveró que no tiene «ningún lío con Ecuador» y que no le «interesa cerrar el comercio» ni imponer aranceles, y aclaró que si su gobierno impuso algunas sobretasas fue por «un principio diplomático, que es la correspondencia» luego de que Ecuador comenzara con aranceles a productos colombianos.

«Nosotros tuvimos que seguir de la misma manera, pero nuestro interés no es que se tengan aranceles con Ecuador (…) Nuestro interés es que se legalice el paso continuo de comercio porque eso sí afecta a las mafias», añadió Petro.

Guerra comercial

Ecuador, alegando que el Gobierno de Petro no hace lo suficiente para mantener la seguridad en la frontera común, impuso en febrero pasado de forma gradual aranceles a los productos colombianos que llevó hasta el 100 %, aunque los reducirá al 75 a partir del 1 de junio.

Colombia respondió de la misma manera con aranceles de hasta el 75 % para algunos productos ecuatorianos.

La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, afirmó ayer que Ecuador prepara una respuesta a la Comunidad Andina (CAN), después de que el organismo pidiera el pasado 7 de mayo a Ecuador y Colombia retirar los aranceles recíprocos.

El plazo otorgado por la CAN vence esta semana, tras conceder diez días hábiles a ambos países para reducir a cero las sobretasas aplicadas en su intercambio comercial.

Durante la entrevista, Petro se refirió también a la visita que hizo a la ciudad ecuatoriana de Manta en mayo de 2025, después de asistir a la segunda investidura de su homólogo Daniel Noboa, que ha sido objeto de especulaciones sobre las personas con las que se reunió, pero insistió en que no hubo nada irregular en esa estancia.

Según el presidente colombiano, en Manta lo recibieron funcionarios policiales y militares de Ecuador y solo se reunió con una persona por un libro que está escribiendo. «Quise conocer el mar de Ecuador y escribir un libro un fin de semana», subrayó.

EFE