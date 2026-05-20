Fedecámaras Zulia: Marco legal y problema eléctrico condicionan reactivación petrolera

CARACAS.- Las expectativas de Fedecámaras Zulia ante la apertura petrolera en 2026 combinan optimismo por la reactivación económica con una fuerte exigencia para resolver la crisis de servicios públicos.

Su presidente, Paúl Márquez, destaca que si bien la región cuenta con el potencial técnico para elevar la producción, el éxito de las nuevas inversiones extranjeras dependerá de las condiciones de infraestructura local.

“Seguimos en expectativa, hay algunas empresas que ya están en Zulia, nacionales e internacionales, haciendo reuniones, buscando algunas oportunidades de negocio, pero no se ha concretado algo que tenga impacto en la economía”, destacó.

Al referirse a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y las empresas expropiadas, señaló que “están esperando la normativa de la ley para ver cómo va a ser el proceso con relación a estas empresas, si van a ser devueltas a su propietario, si va a haber alguna indemnización, si va a haber otro tipo de protocolo que nosotros no conocemos”.

“Desde el punto de vista legal, lo que estamos esperando es, en el caso de las empresas que fueron afectadas por la ley del 2009, ¿Qué va a pasar en esa situación? si van a ser devueltas a su propietario, si va a haber algún tipo de indemnización o si va a haber otro tipo de fórmula que permita nuevamente que esas empresas puedan trabajar”, explicó.

En el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, señaló que también necesitan saber qué pasará con los posibles trabajadores, la mano de obra calificada, gente dispuesta a reinsertarse nuevamente en la producción petrolera. “Hemos tenido algunas reuniones con empresas petroleras donde nos han empezado a pedir mano de obra calificada”.

En cuanto al tema eléctrico, añadió que la Presidenta (e) Delcy Rodríguez, explicó que están tomando algunas acciones a nivel del gobierno central. “Nosotros hemos tratado de ayudar en lo que más hemos podido, se ha conversado mucho acerca de la autogeneración”.

“Zulia, al igual que muchas otras zonas del país, tiene actualmente cortes eléctricos que van de 4 horas a 5 horas en algunos sectores y se ha complicado el tema a nivel industrial y comercial, sobre todo con pequeños comercios como supermercados, panaderías, carnicerías que trabajan con productos refrigerados”, remarcó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio