Capturado en Aragua el tercer solicitado por el caso de Yulixa Toloza

CARACAS.- Funcionarios adscritos a la Dirección de Investigaciones de la Policía Internacional (Interpol) capturaron a Eduardo David Ramos, de 34 años de edad, identificado como el médico que habría practicado una intervención quirúrgica a Yulixa Toloza en una clínica clandestina ubicada en Bogotá, Colombia.

La detención se realizó este martes durante un procedimiento en las instalaciones de la Finca Agua Clara, ubicada en el sector Pedregal de la parroquia Augusto Mijares, municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua.

La captura se efectuó tras una solicitud de la Oficina Central Nacional (OCN) de Bogotá, por su presunta implicación en los delitos de secuestro o detención ilegal, agresión o malos tratos, desaparición forzada y omisión de socorro.

El sujeto que carecía de titulo en medicina y se desempeñaba como estilista, fue puesto de inmediato a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público (MP) en la entidad aragüeña.

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