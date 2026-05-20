Foro Penal confirma la excarcelación de 25 detenidos

CARACAS.- El director de la organización Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que desde el pasado lunes hasta hoy, miércoles 20 de mayo, se han confirmado la excarcelación de 25 detenidos.

«9 a.m. hasta esta hora del día de hoy, desde el lunes 18 de mayo, en el Foro Penal hemos confirmado la excarcelación de 24 presos. Nuestro equipo en todo el país se mantiene en guardia», precisó Himiob en sus redes sociales.

Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció que se darán 300 nuevas excarcelaciones de personas involucradas en delitos más allá del alcance de la Ley de Amnistía.

Unión Radio