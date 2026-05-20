Sector universitario está dispuesto a conversar con las autoridades sobre el pago de los bonos

CARACAS.-El vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV),José Balbino León, aclaró este miércoles que las «nóminas las maneja el sistema Patria», tras el reciente comunicado emitido por el ministerio de Educación Universitaria en relación al pago del bono de responsabilidad académica.

«Nosotros enviamos las nóminas con casi un mes de antelación. Esas nóminas que se llaman maquetas se aprueban y luego son procesadas por el sistema Patria, por lo tanto la nómina cuando se dio la primera asignación por supuesto que la tenía el sistema Patria cargadas y nosotros tampoco teníamos conocimiento obviamente de ese bono de profesionalización o de responsabilidad», explicó.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, afirmó que el sector está dispuesto a sentarse para «conversar» con las autoridades para resolver el tema del pago de la bonificación para los trabajadores universitarios activos y jubilados.

También puede leer: Este miércoles la radio en Venezuela cumple 100 años

León sostuvo que hasta el momento el bono no se le ha dado al personal contratado, a los profesionales, ni a los trabajadores administrativos y obreros.

Cree que la nueva bonificación que fue anunciada por el Ejecutivo el pasado 30 de abril, se paga de acuerdo a los escalafones universitarios, y según lo que ha podido constatar, hay una escala baja de 62,67 dólares; una escala media de 118 dólares y la escala alta de 129 dólares.

«Nosotros estimamos que la escala baja es para profesores que son el escalafón de asistentes, el medio para el escalafón de agregados, y el alto para asociados y titular», agregó el vicerrector administrativo de la UCV.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio