Consecomercio prepara propuestas ante la situación eléctrica y advierte los daños que causa al sector

CARACAS.-El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, afirmó este miércoles que la implementación de la administración de carga sin un horario de interrupción del servicio eléctrico «crea temas logísticos y puede comprometer en algunos casos aquellos alimentos perecederos».

Afirmó que las grandes farmacias y supermercados cuentan con un sistema de generación de energía, pero precisó que esas cadenas solo abastecen entre un 27 y 30% de la población.

«Es decir, el grueso del abastecimiento de alimentos y médicas de la población está en los sectores populares, en abastos, bodegas y farmacias que también están dispersas a los largo y ancho», dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Señaló que 90% de los generadores de energía que poseen los comercios usan gasoil. «Hay un tema también con el diésel que compromete el funcionamiento de esos equipos«, agregó.

El representante comercial aseguró que han dedicado bastante tiempo para elaborar algunas propuestas concretas divididas en dos fases: La primera en materia de emergencia para adquirir generadores con créditos sin cobrar tributos o impuestos de importación; la segunda es tomar en consideración que muchos de los grandes comercios y empresas a los que se le pide autoabastece, poseen equipos que tienen más de 10 años con una vida útil comprometida.

Aunque reconoció las acciones que realiza el Ejecutivo para atender la «emergencia eléctrica» en medio de la situación del país, enfatizó que el sector comercial quiere saber «cuáles son esas propuestas técnicas a corto, mediano y largo plazo».

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Rodríguez recordó que este jueves iniciará la Asamblea N°56 de Consecomercio que se realizará en la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, en donde se abordarán diversos temas como es el consumo, tributos, financiamiento bancario y medios alternativos, servicios públicos, perspectivas económicas para los próximos meses.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio