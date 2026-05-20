Al menos 28 heridos y daños en infraestructura tras sismo de 6,1 en el sur de Perú

LIMA.-Al menos 28 personas resultaron heridas durante el sismo de magnitud 6,1 que se sintió el martes en la región de Ica, en el sur de Perú, donde también se reportaron daños en infraestructura, informaron fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó el número de heridos que ofreció en un primer momento el ministro de Defensa, Amadeo Flores, quien declaró que había 27 personas lesionadas, pero remarcó que aún se estaba «haciendo un seguimiento a su situación».

El Indeci agregó que el fuerte temblor de tierra también causó daños en cuatro instituciones educativas de Ica, en el local de la Universidad Tecnología del Perú (UTP), en dos instituciones sanitarias, en el Hospital Regional de Ica y en el puesto de salud Pichuta, en la vecina región andina de Huancavelica.

Además, reportó daños en una sede administrativa de la Dirección Regional de Salud de Ica, así como la restricción del tránsito en la autopista Vía de Los Libertadores, en el tramo entre las localidades de San Clemente y Huaytará, debido a un derrumbe.

EFE