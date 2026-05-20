Auditor de Plus Ultra niega anomalías y reconoce que comisión del 1% estaba en las cuentas

MADRID.- El auditor de cuentas de Plus Ultra a través de la firma Audicar, Jesús Ángel Carbajo, aseguró este miércoles que no ha «ocultado, ni hecho» irregularidad alguna en sus informes anuales sobre la aerolínea, en las que sí queda reflejada una cantidad que corresponde a una comisión del 1 % por el préstamo de 53 millones de euros recibido en 2021.

En su comparecencia en la comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Carbajo afirmó que no tiene «nada que ocultar» y que en treinta años de actividad profesional independiente no ha firmado «nada que no considera adecuado», ni «nadie» se lo ha pedido.

Durante la comisión, el senador popular Salvador de Foronda ha incidido en que en el auto de imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se aporta unas cuentas de Plus Ultra en las que aparece «un contrato del 1 % de comisión del importe total del préstamo con la empresa Idella, con asentamiento en Dubái».

«Está puesto en el auto. Lo que digo es que ese contrato está reflejado en la propia contabilidad», recalca De Foronda, a lo que Carbajo responde: «Sí, eso sí».

Asimismo, el propio Carbajo reconoce que él no tuvo «constancia» de que Plus Ultra hubiera «solicitado una subvención» a la SEPI hasta agosto de 2020, cuando la pidió formalmente, ni emitió «ningún informe para solicitar esa subvención».

Carbajo sostuvo que realizó su auditoria legal de las cuentas de Plus Ultra conforme a la normativa y con la documentación que le entregó la compañía y que ésta «colaboró en todo momento» y le entregó «toda la documentación» que le pidió, así como los bancos, compañías de seguros y demás proveedores.

Recordó que, aunque no detectó ninguna irregularidad en las cuentas, todos los años incluía en su informe un «párrafo de énfasis» preceptivo, en el que ponía de relieve los «riesgos» de la empresa y ha reconocido que, dos años antes del préstamo de la SEPI, Plus Ultra ya estaba en pérdidas.

La comparecencia del auditor se produce un día después de la imputación judicial de Rodríguez Zapatero en la causa relacionada con Plus Ultra.

El auditor señaló que en la contabilidad de la aerolínea ha visto «alguna factura de Julio Martínez», empresario al que también investiga el juez de la Audiencia Nacional por su posible papel en la presunta trama de influencias, comisiones y blanqueo relacionada con el «rescate» público de Plus Ultra.

Asimismo explicó que los accionistas de la aerolínea española son «un conglomerado de empresas bastante variado» y que «ha habido bastantes cambios en los accionistas entre 2021 y 2025» y ha admitido que sería «muy complicado detectar dinero ilícito en esa maraña».

En su comparecencia, Carbajo garantizó que el crédito de Panacorp, banco panameño que salvó a Plus Ultra de la disolución en 2017 con un préstamo participativo de 6,3 millones de euros, «cumplió los requisitos».

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EFE