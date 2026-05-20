Alianza público-privada vacuna contra la aftosa por certificación internacional

CARACAS.- El Primer Ciclo de Vacunación contra la Fiebre Aftosa 2026 inició el pasado 1º de mayo y se extenderá hasta el 15 de junio en un despliegue nacional, coordinado por el ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral -INSAI- y los gremios ganaderos.

La meta es alcanzar la inmunización del rebaño para lograr la certificación internacional ante la Organización Mundial de Sanidad Animal -OMSA-.

El presidente de Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal -FUNVESSA-, José Labrador, explico que «a principios de año tuvimos la visita de la PANACTOSA, que es el organismo multilateral que determina a la OMSA para que nos ayude con la gestoría y los trámites para lograr la certificación como país de la Fiebre Aftosa con vacunación”.

“A partir del primero de mayo estamos precisamente conformando comités de salud animal en todos los estados ganaderos del país”, precisó el también vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela -Fedenaga-.

Destacó, en el programa Al Instante con Esther Quiaro en Unión Radio , que la alianza pública-privada que conforma la FUNVESSA invita a cualquier organismo que quiera sumarse para “el fortalecimiento de las campañas y la certificación de la vacunación en el país”.

Precisó que en el país hay “cerca de 10 millones 300 mil dosis disponibles en todo el territorio a nivel de distribuidores, fabricantes e importadores. En las tiendas agropecuarias existe disponibilidad y, de haber algún detalle favor comunicarlo para buscar la manera de solventarlo”,

Enfatizó que «solo hay 45 días para la campaña y se debe vacunar en esos días por recomendaciones sanitarias de prolongar los efectos de la inmunización de los animales”.

Señaló que en lo político, “Venezuela dejaría de ser una amenaza para el continente americano, para nuestros vecinos, una amenaza biológica, porque al no estar certificados, ellos pueden tener la presunción de que exista el virus. Nosotros tenemos la presunción de que no existe circulación del virus en el país, pero tenemos que demostrarlo”.

“En lo económico, el crecimiento del rebaño ganadero que se va a dar posterior a esa certificación, al igual que de las industrias cárnica, láctea, de refrigeración, de transporte y posteriormente del sistema de exportación de nuestros productos y subproductos, va a ser importantísimo porque va a generar una bonanza, una riqueza”, recalcó.

Añade que en lo social, «el país podrá tener una mano de obra bien paga, bien trabajada, que va a ir a desarrollar el campo nacional con toda su potencialidad”.

“Todo esto va a traer consigo un desarrollo genético importantísimo para el país”, aseguró.

Insiste que después de todo el proceso de vacunación y de caracterización, tenemos que mantener ese proceso de vacunación por una cantidad de tiempo. Unidos públicos y privados en un solo objetivo común para el país”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio