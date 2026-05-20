Luis Molina: Doy gracias a Dios porque estoy con mi familia tras 23 años detenido

CARACAS.- Luis Molina, exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana, relató cómo recibió la noticia de su liberación la madrugada de este martes luego de permanecer más de 20 años excarcelado.

«El director, en horas de las 6 de la tarde, nos llamó que nos presentáramos en la parte de la prevención del penal. En ese momento nos indicó que estábamos en libertad y que llamáramos a nuestros familiares para irnos en libertad», expresó Molina en el momento de su salida del centro de detención.

Molina se mostró emocionado al saber que se reencontraría con sus allegados tras estar 23 años tras las rejas. «Aunque pasamos muchos años en esa circunstancia de prisión, igualmente doy gracias a Dios porque estoy con mi familia; mis hijos, mi mamá, mis hermanos».

Junto a Molina también fueron puestos en libertad Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, ambos exfuncionarios.

Los tres cumplían condena de 30 años por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

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