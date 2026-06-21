Petro confirmó muerte de alias Marlon, jefe de disidencias de las FARC en el Cauca

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado la muerte en combate de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, identificado por las autoridades como el principal jefe de las disidencias de las FARC al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en el departamento del Cauca.



«El jefe máximo de los frentes del Cauca que había enfrentado al Gobierno y matado a los indígenas y caucanos en general, alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate», escribió Petro en su cuenta de X.

No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz,



Pero el jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026



El mandatario calificó la operación como «el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia» propinado por su Gobierno en el suroeste del país y aseguró que la banda que Marlon dirigía en el Cauca «ha sido derrotada» por el número de fusiles incautados, personas capturadas y menores de edad liberados.



Petro añadió que, aunque mantiene la apuesta por la paz, esta debe construirse «sin ingenuidades», y destacó la acción de las Fuerzas Militares como una «victoria del Ejército de la nación y más seguridad para Colombia».



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que alias Marlon murió en una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, principal jefe de las disidencias FARC



El funcionario calificó a Marlon como «el más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país» que estaba requerido por Estados Unidos por narcotráfico y por sus presuntos vínculos con carteles mexicanos.



Alias Marlon también era señalado por las autoridades como el máximo jefe de los frentes de las disidencias de las FARC en el Cauca y estaba al frente del bloque Jaime Martínez, una de los más fuertes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.



Además estaba acusado de coordinar acciones armadas, extorsiones y actividades de control territorial en varias zonas de ese departamento.



Según organismos de seguridad, Idrobo Arredondo acumulaba más de 15 años de prontuario delictivo. Antes de integrar las disidencias perteneció a las antiguas FARC, fue condenado por delitos relacionados con rebelión y tráfico de armas, y regresó a la ilegalidad en 2019 tras el acuerdo de paz de 2016.



El anuncio se produce 12 horas antes del inicio de la segunda vuelta presidencial entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, en una campaña en la que la seguridad ocupó un lugar central del debate político debido al deterioro del orden público en varias regiones y al aumento de las acciones de grupos armados ilegales.

EFE

