Paso de la onda tropical N°10 por el occidente del país causará lluvias durante este lunes

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la onda tropical número 10 se desplaza por el extremo occidental de Venezuela y que su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical generará precipitaciones de intensidad variable durante este lunes.

Según el pronóstico, durante el día se esperan cielos con nubosidad y lluvias localidades de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Llanos Centrales, Llanos Occidentales, Lara, Falcón, norte de Yaracuy, los Andes y Zulia.

El Inameh indicó que también se prevén precipitaciones más dispersas en Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Carabobo.

Se estima que la onda tropical número 11 llegue al territorio venezolana a final de esta semana, específicamente entre el próximo viernes 12 y sábado 13 de junio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio