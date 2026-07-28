Paravisini dice que se necesita maquinaria para una mejor explotación de petróleo

CARACAS.- El ingeniero y especialista en políticas públicas energéticas, David Paravisini, indicó que el país necesita «apoyarse en la industria petrolera», pero para que se lleve a cabo se necesita inversión de maquinarias para que la producción se realice de una forma más eficiente.

«Nos convertimos en un país dependiente, 95, 96 % de las divisas que entraban en el país era producto de la industria. Nosotros no tenemos capacidad, inclusive, de tener nuestro desarrollo de fuerza productiva, nuestras cadenas productivas en operación. Todos importados».

En entrevista al programa Al Instante que transmite Unión Radio , el ingeniero dijo que Venezuela se logró sostener ante la falta de recursos debido a la producción de otros sectores, sin embargo, también requieren de «tecnologías que no tenemos aquí a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Tecnología».

Paravisini sostuvo que el freno en el desarrollo se intensificó con la suspensión del país al mercado internacional y el ingreso de inversionistas para la industria petrolera debido a las sanciones de EEUU.

Unión Radio