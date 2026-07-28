Cardiólogo Iván Mendoza recibió un reconocimiento a su trayectoria

CARACAS.- La Sociedad Venezolana de Cardiología (SVC) celebró el reconocimiento otorgado al doctor Iván Mendoza en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología realizado hace una semana en Ciudad de Panamá.

​»Como Delegado Internacional de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el Dr. Mendoza es ejemplo de compromiso y vocación de servicio para toda la comunidad de Cardiología Venezolana«.

«Celebramos con enorme orgullo el reconocimiento otorgado al Dr. Iván Mendoza, rindiendo honor a su extraordinaria trayectoria médica y docente», señala el comunicado de la SVC.

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