Cardiólogo Iván Mendoza recibió un reconocimiento a su trayectoria

CARACAS.- La Sociedad Venezolana de Cardiología (SVC) celebró el reconocimiento otorgado al doctor Iván Mendoza en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología realizado hace una semana en Ciudad de Panamá.
»Como Delegado Internacional de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el Dr. Mendoza es ejemplo de compromiso y vocación de servicio para toda la comunidad de Cardiología Venezolana«.
«Celebramos con enorme orgullo el reconocimiento otorgado al Dr. Iván Mendoza, rindiendo honor a su extraordinaria trayectoria médica y docente», señala el comunicado de la SVC.
Unión Radio