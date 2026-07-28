González Posso: Tensión y militarización fronteriza marcan antesala de investidura en Colombia

CARACAS.- El ambiente en Colombia antes de la toma de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella es de extrema polarización. El panorama nacional combina una tensa calma política con decisiones logísticas sin precedentes.

El ingeniero químico Magíster en economía,Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- y exministro de Salud de Colombia, opina que se respira un “ambiente bastante problematico” en el país neogranadino a tan solo 10 días del acto. “No hay una distinción entre civiles y militares, entre bandidos, guerrilleros, narcotraficantes, ciudadanos, opositores o críticos. Este es un ambiente bastante problemático. Aquí hay una organización política social, una diversidad, incluso el mismo no tiene todavía un frente cohesionado donde la ultraderecha representa haya disciplinado al unionismo y a la derecha”.

“Estamos viendo fisuras ante los muchos anuncios terroríficos, pero al mismo tiempo un terreno de un activo democrático muy fuerte, una izquierda que significó la mitad del electorado en las elecciones pasadas y una fuerza social tremendamente poderosa, entonces yo creo que no es que tenga el camino esperado para ser derrotada”, explicó.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, subrayó que existen una serie de signos muy problemáticos, críticos. “Hay una situación de tenacidad, incluso con los periodistas de mayor renombre en Colombia, pero que tienen una postura crítica, ya los han condenado y algunos de ellos han sido amenazados”.

A su juicio, también existe muchas señales preocupantes que conducirían a la aplicación de estrategias antiterroristas. “Operaciones conjuntas con agencias de los Estados Unidos, que es lo que se está proyectando, un escalamiento de acciones a cada lado de la frontera, coordinadas con el Comando Sur”.

Insiste en que es un ambiente muy problemático ante un escenario geopolítico también difícil. “Ya todas estas historias del nacionalismo y demás están volviendo a actualizarse y es un proyecto totalitario que se está anunciando”.

En cuanto a la situación en la frontera que Colombia comparte con Venezuela, señaló que “en esta larga frontera la situación se mantiene crítica”.

Destacó la presencia reforzada del -ELN- Ejército de Liberación Nacional, hacia la parte colombiana de Guainía, “donde hay explotaciones de oro, tierras raras, coltán, y allí hay complicidad de estos grupos, incluso con agentes del Estado y empresarios internacionales”, destacó.

“Yo creo que se calcula cerca de unos 1.500 efectivos del ELN que se mueven en los dos países, en una franja fronteriza, que se han debilitado al interior del país, pero se han replegado a las fronteras”, agregó.

“Tenemos un escenario geopolítico muy complejo, con situaciones difíciles en las fronteras. Se está hablando del Plan Patriota 2.0, que fue el componente más militar de la asesoría de apoyo militar de equipamiento dentro del Plan Colombia. Fue la ofensiva militar que en el periodo final del Plan Colombia subió a la denominación del Plan Patriota y eso es lo que se está buscando rehabilitar”, advirtió.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio