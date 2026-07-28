Keiko Fujimori asume hoy la presidencia de Perú

LIMA.- Keiko Fujimori tomará el mando presidencial ante el Congreso de Perú este martes 28 de julio después de unas elecciones muy reñidas. Asume el cargo con solo 49.641 votos de ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

Fujimori es la primera mujer en ser elegida por voto popular (lo hace después de cuatro intentos por colgarse la banda presidencial); la toma de posesión marca el regreso del fujimorismo luego de casi tres décadas y es la novena presidenta en 10 años.

La agenda oficial por Fiestas Patrias comienza con una misa en la Catedral de Lima a las 8.00 con la asistencia de José María Balcázar (el presidente que deja funciones), autoridades del Estado y el cuerpo diplomático.

Una vez que acabe la ceremonia, Fujimori recibirá las condecoraciones El Sol del Perú y Al Mérito por Servicios Distinguidos en Torre Tagle. Más tarde, le espera su juramentación presidencial en el Congreso. Los actos protocolarios durarán toda la tarde, se prevé que la presidenta reciba a los jefes de Estado, almuerce con ellos en el Palacio de Gobierno y encabece la juramentación de su Gabinete Ministerial.

Entre los invitados internacionales se encuentra el Rey Felipe VI de España, representantes de Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Honduras.

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Con información de El País/Unión Radio