Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que ambos participen en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.

La Casa Blanca informó a la prensa de que el encuentro, que se desarrolla a puerta cerrada, comenzó a las 9:47 hora de Washington (13:47 GMT).

Zelenski tiene previsto, antes de abandonar Estados Unidos esta misma noche, reunirse con un grupo de senadores que impulsan una resolución presentada por Graham para endurecer las sanciones contra Rusia.

EFE