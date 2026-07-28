Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera reunión desde el inicio, hace cinco meses, de la guerra contra Irán.

El encuentro, el octavo entre Trump y Netanyahu desde que el presidente estadounidense regresó al poder, en enero de 2025, estuvo cerrado a la prensa y se produjo antes de que los dos líderes asistan a los funerales en Washington del senador republicano Lindsey Graham, ferviente simpatizante de la causa israelí.

En un breve mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de «positiva» y «productiva» la reunión, que comenzó a las 11:03 hora de Washington (15:03 GMT) y duró aproximadamente una hora y media.

Por su parte, Netanyahu publicó en redes una imagen sonriente junto a su «amigo» Trump en el Despacho Oval.

En el diálogo estuvieron presentes el vicepresidente estadounidense JD Vance, los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, así como el enviado especial de paz, Steve Witkoff.

Rubio y Hegseth también asistieron a la reunión anterior de Trump con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que no estuvo presente Vance.

Se esperaba que Netanyahu abordara con el presidente estadounidense la fortificación de la instalación nuclear subterránea iraní en la Montaña del Pico, donde varias informaciones de medios indican que Teherán puede haber trasladado centrifugadoras avanzadas y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Horas antes de la reunión, Trump dijo a Fox News que hubiera preferido que Netanyahu no hiciera públicos los movimientos de Irán en el búnker nuclear. «No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado (en la guerra)», indicó tajante.

«Sabemos exactamente lo que está pasando. Pero sí, escuché a Bibi anunciarlo. Le dije: ‘¿Por qué no me lo dices directamente a mí? ¿Por qué tienes que anunciarlo a todo el mundo?’ Sé exactamente lo que ocurre en la Montaña del Pico. No es un gran problema», aseguró.

El último cara a cara entre los dos gobernantes tuvo lugar el 11 de febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán.

Sin embargo, Netanyahu llega ahora en medio de una campaña por la reelección y el propósito de mostrar que su estrecha relación con Washington se mantiene fuerte en medio de las recientes tensiones.

El presidente estadounidense ha evitado pronunciarse sobre si apoya a Netanyahu en los próximas elecciones israelíes, previstas para el 27 de octubre.

EFE