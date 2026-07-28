México insta a EEUU a «mirarse a sí mismo» tras acusaciones sobre control de carteles

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó este martes entrar en una confrontación con el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien afirmó que los sistemas político, judicial y legal mexicanos no funcionan porque los carteles controlan el territorio, y pidió a EEUU “mirarse a sí mismo” en el tema de consumo de drogas.

«Como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos relacionado con el narcotráfico”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

Respecto a las declaraciones de Miller, la gobernante mexicana descartó polemizar con el funcionario estadounidense y subrayó que el Gobierno mexicano responde únicamente a la voluntad de la ciudadanía.

«No, no, no vamos a entrar en debate. Hay buena coordinación y saben que nosotros, en México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo. Y somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país. Y hay resultados», afirmó.

EFE