Sugieren activar los vuelos internacionales desde el Base Aérea El Libertador en Maracay

CARACAS.-El presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo, Jorge Álvarez Méndez, sugiere que los vuelos internaciones se trasladen hacia la Base Aérea El Libertador ubicada en Maracay, estado Aragua, mientras se avanzan en los trabajos de rehabilitación del Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

«Ojalá que el INAC decida apelar. En vez de ponernos a correr riesgos innecesarios, que opere desde la Base Aérea El Libertador y con un buen sistema de autobuses que comunique a Maracay con Caracas», dijo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, sostuvo que el aeropuerto Libertador cuenta con mejores condiciones que el principal terminal aéreo de Venezuela.

«Hay que hacer algo para reactivar la actividad aérea. Me imagino que el INAC, que son los encargados de eso, pongan lo más pronto posible a funcionar esa idea o otra idea mejor que esa», agregó el experto en materia aeronáutica.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio