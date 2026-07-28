Gremios sindicales se movilizan en Plaza Venezuela y exigen celebración de elecciones

CARACAS.- Un grupo del gremio sindicalista se moviliza este martes en la ciudad de Caracas, donde entregarán una hoja de ruta que pide la creación de un calendario rumbo a elecciones presidenciales, con miras a una transición política y mejoras salariales.

José Patines, miembro de la Coalición Nacional Sindical, reiteró que existen muchísimas necesidades entre los trabajadores públicos y exige que el proceso se lleve a cabo este año.

«Continuamos con un salario de 130 bolívares mensuales y necesitamos sentarnos con un presidente legitimado por la gran mayoría de los venezolanos», expresó Patines.

Se espera que esta solicitud sea entregado en la sede del Poder Electoral y no descartan una nueva movilización para el próximo 1 de agosto.

Unión Radio