Bracho propone interconexión multimodal en Maiquetìa y modernizar aeropuertos tras sismos

CARACAS.- La reconstrucción del sistema de transporte en Venezuela tras la emergencia sísmica exige una interconexión multimodal estratégica que combine el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre para garantizar la movilidad de pasajeros, el abastecimiento continuo de alimentos y la reactivación económica del país. En un escenario de reconstrucción, depender de un solo método o de terminales centralizadas duplica la vulnerabilidad ante futuras contingencias.

El abogado especialista en derecho mercantil, William Bracho, exvicepresidente de la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo y de Conseturismo, explica que el país está ante dos perspectivas “a corto plazo resolver la emergencia que nos han causado los dos terremotos y, por supuesto, eso pasa por la rehabilitación de Maiquetía no solamente sus pistas, sinó también sus terminales”.

“Pero, además de eso, está la interconexión modal, que en Maiquetía es mínima, porque nuestra conexión modal con otros modos de transporte aéreo, es simplemente a través de los servicios de taxi y los minibuses que operan desde el Parque Central hasta el aeropuerto”, precisó.

A su juicio, en una proyección de un nuevo aeropuerto, la interconexión debe comunicar la terminal aérea con ferrocarril, autobuses, o incluso con la interconexión entre lo que es el servicio de transporte internacional y el servicio de transporte nacional. Eso es la lógica que se aplica en cualquier planificación de aeropuerto en cualquier parte del mundo civilizado”.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, precisó que en Venezuela nunca se ha desarrollado lo que se llama el plan o el proyecto del sistema de transporte nacional de transporte aéreo. “El Estado tiene que estar interconectado, el país todo interconectado, y esa interconexión pasa por rutas locales, rutas regionales, rutas nacionales y rutas internacionales”.

Considera que las rutas deben extenderse y no que obligatoriamente todas pasen por Caracas. “Clasificando que las rutas locales alimentan a las rutas regionales, las regionales alimentan a las nacionales y a las internacionales. Eso es una organización del sistema de transporte”.

“Además necesitamos ver hacia el interior y ver que nuestros aeropuertos se nos quedaron en el pasado”, acotó.

Al referirse a la posibilidad de construir un aeropuerto internacional en Merecure, Bracho argumenta que la reciente crisis sísmica que forzó el cierre de Maiquetía demostró la necesidad urgente de contar con una terminal de gran escala alternativa en tierra firme y libre de la inestabilidad de la franja costera.

Resaltó que “el tema de Merecure es una alternativa para un proyecto, no actualmente”.

“Buscar un área de aeropuerto alterno en Maiquetía es difícil (…) Merecure es un sitio que está a 10 kilómetros más o menos de la ciudad de Caucagua, en línea recta con Higuerote hacia el norte. Esa zona se seleccionó, no por capricho, sino porque era la única zona disponible en donde las condiciones climáticas, de suelo y de proximidad a la Gran Caracas, permitirían hacer un aeropuerto internacional”.

Enfatizó que Merecure es un proyecto que desarrollarlo tardaría entre 7 y 10 años existiendo los recursos para hacerlo, pero un proyecto en Merecure es más viable que un proyecto en Higuerote, porque es media hora después”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio