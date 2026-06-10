miércoles, junio 10, 2026
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Detienen a tres personas por transportar más de 520 kilos de drogas en Táchira

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CARACAS.- Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a tres personas en el estado Táchira por presuntamente transportar 528 kilos de marihuana y cocaína.

A través de una publicación en Instagram, la GNB explicó que durante el operativo se incautaron 522 kilos de marihuana, 5,7 kilos de cocaína, así como tres vehículos.

Asimismo, dijo que los funcionarios de la GNB se mantienen desplegados para «erradicar cualquier amenaza que pretenda vulnerar la paz y la soberanía» de la frontera.

Los aprehendidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

EFE/Unión Radio

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