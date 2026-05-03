ONU asigna dos millones de dólares al estado Sucre por crisis de agua

MIAMI.- El jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció este domingo la asignación de dos millones de dólares del fondo de reservas de emergencia para apoyar al Gobierno de la región de Sucre por una crisis del sistema de agua que se ha visto agravada por un seísmo.

«El colapso de un sistema de agua en Sucre, Venezuela, tras un terremoto hace dos meses, ha dejado a muchos sin agua segura, algunos durante más de 20 días», explicó Fletcher en la red social X.

«He asignado dos millones de dólares del Fondo de Emergencia Global de la ONU (CERF) para apoyar las necesidades urgentes de salud, agua, saneamiento e higiene de las familias afectadas», agregó.

A water system collapse in Sucre, Venezuela, after an earthquake 2 months ago, has left many without safe water – some for over 20 days.⁰⁰I’ve allocated $2M from the UN Global Emergency Fund CERF to support urgent health, water, sanitation & hygiene needs for affected families. pic.twitter.com/MDBZqFu708 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) May 3, 2026

El terremoto tuvo lugar la madrugada del pasado 25 de febrero con epicentro en el estado de Sucre, en el norte del país, sin que se reportaran fallecidos.

Los fondos asignados por Naciones Unidas contribuirán a evitar brotes de enfermedades de origen hídrico por la ausencia de agua limpia o a proporcionar ‘kits’ humanitarios para las familias afectadas por la crisis de agua, que se vio agravada por el terremoto.

EFE