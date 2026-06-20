ONU advierte de que el ébola amenaza a más de dos millones de desplazados en RD Congo

NAIROBI.- El brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) amenaza a más de dos millones de personas desplazadas por el conflicto, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



Esas personas, que incluyen más de 320.000 refugiados, viven en zonas de riesgo donde «los combates continúan a la par de la propagación del ébola», subrayó ACNUR en un comunicado, al enfatizar su «preocupación por los movimientos de población hacia y desde las zonas afectadas, y su posible impacto en la transmisión».



El pasado día 7, por ejemplo, ACNUR registró la llegada de unas 2.250 personas en la provincia de Kivu del Norte, después de que grupos armados provocaran pánico y le forzaran a huir a la localidad de Oicha, una zona afectada por el ébola que ya alberga a más de 14.300 desplazados.



«Para los refugiados y desplazados internos que ya sufren traumas, inseguridad y falta de asistencia humanitaria adecuada, el brote está alimentando el miedo y la desinformación, erosionando la confianza en los equipos de respuesta y retrasando el acceso a la atención médica», alertó ACNUR.



Este 3 de junio, esa desconfianza llevó a algunos desplazados internos a bloquear temporalmente el acceso a los equipos de respuesta tras dos muertes relacionadas con el ébola en el campo de Kpangba, en la provincia de Ituri, epicentro del brote, señaló la Agencia de la ONU para los Refugiados.



ACNUR recordó que «el riesgo es regional», pues el este de la RDC se ubica en una región interconectada donde el comercio, los lazos familiares y los movimientos de refugiados vinculan a Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania y Sudán del Sur.



Más de 240 muertos y casi mil contagios



La pasada noche, el Gobierno congoleño elevó a 245 el número de muertes por ébola, incluidas en 933 casos confirmados, en una región golpeada por la violencia de los combates entre grupos armados y el Ejército congoleño.



El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.



La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.



El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.



El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

EFE

