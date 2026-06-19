Simón Belisario y Allan Vargas buscan defender derechos estudiantiles «A la Universitaria» en la UCV

CARACAS.- Las elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela (UCV) están pautadas para el venidero 10 de julio de 2026, la plancha «A la Universitaria» busca dar continuidad a la participación estudiantil con nuevos liderazgos.

El estudiante de Derecho, Simón Belisario, candidato a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios, dijo que entre sus propuestas están atender los derechos de los estudiantes, renovar los pénsum académicos y los planes para mejorar la casa de estudios.

«La idea de nosotros es trabajar por eso. El mejoramiento de la universidad y de los estudiantes, quienes tengan esa motivación de seguir estudiando, porque hay muchos que no la tienen. Esa es también una de nuestras ideas, de que tenemos que motivar al estudiantado», expresó.

Por su parte, el estudiante de Estudios Políticos y Administrativos, Allan Vargas, candidato a la vicepresidencia, agregó que también están enfocados en el comedor, las becas, la ayuda del capital privado para arreglar espacios dentro del campus.

«La universidad tiene un déficit presupuestario para profesores y estudiantes, sobre todo con el tema de las becas (…) tiene que haber una mejoría de las becas para que los estudiantes empiecen a enfocarse en estudiar (…) una beca de cinco dólares te dura cinco días de transporte nada más, la beca tendría que enfocarse, más o menos, en unos 250 dólares», dijo.

Allan Vargas y Simón Belisario

«A la Universitaria representa una forma en la que vemos la universidad. Creemos que la universidad se construye desde los salones y la academia; eso lo representamos todos. Somos un grupo de chamos que son de distintas facultades y escuelas», expresó Vargas.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Vargas y Belisario señalaron que se deben tocar áreas como la seguridad en el reciento, la defensa de las víctimas de abuso y los derechos de la comunidad Lgbtiq+.

Unión Radio