Empleados públicos exigen descongelar recursos del país para pagar sueldos y pensiones

CARACAS.- Empleados de la administración pública exigen descongelar recursos venezolanos para atender la situación de sueldos y pensiones en el estado Lara.

Durante un acto de trabajadores en la ciudad de Barquisimeto, los empleados señalan que su reclamo está enmarcado en el escenario de crecimiento que vive Venezuela tras los acuerdos alcanzados en mateira productiva, energética y económica al estrechar relacones con EEUU desde el mes de enero.

“De coger esos $ 47.000 millones, que representan dos presupuestos nacionales para las pensiones, los trabajadores, maestros y profesores; porque cuando sea momento electoral van a ser más de nueve meses y la familia trabajdora no tiene salario», expresó Carlos Salazar, integrante de la Coalición Sindical de trabajadores.

«Hoy queremos abogar por esos jubilados y pensionados que son los que peor la están pasando en Venezuela», aseguró a su vez José Patínez, también dirigente sindical.

Las palabras fueron ofrecidas en un acto de trabajadores en el que participaron en Barquisimeto.

Unión Radio