Gobernador de Táchira insta a los ciudadanos a no transitar la frontera por operativo electoral

SAN CRISTÓBAL.- El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, lanzó un llamado urgente a evitar el traslado hacia la frontera por cualquier vía, con el fin de prevenir contratiempos y garantizar su seguridad.

«Mantengamos la calma, sigamos las instrucciones de las autoridades y compartamos este mensaje para evitar que más personas se vean afectadas por esta medida temporal».

El Gobierno colombiano cerró este sábado las fronteras del país para asegurar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo se lleve a cabo «sin interferencias externas y con plena transparencia».

Unión Radio