La ULA opera con un presupuesto menor a 1.000 dólares mensuales

MÉRIDA.- La Universidad de Los Andes funciona con un presupuesto real inferior a 1.000 dólares mensuales, cifra muy alejada de las necesidades básicas de la institución.

El rector de la ULA, Mario Bonucci, informó que esta institución académica presenta un déficit presupuestario que traba el funcionamiento de la principal casa de estudios de la región.

“Para la Universidad de los Andes en el año 2026, en enero, hemos debido recibir 162 millones de bolívares y sin embargo recibimos 500.000. Esta universidad de 22.500 estudiantes está trabajando con menos de 1.000 dólares mensuales”, lamentó.

Criticó las medidas decretadas el pasado 1º de mayo al señalar que la comunidad universitaria esperaba un incremento salarial real y no un aumento del ingreso mínimo a través de bonos.

“Bono no es salario. Nosotros luchamos por la reinstitucionalización del salario”, remarcó.

El vocero universitario aprovechó la oportunidad para pedir que el proceso de elecciones internas se desarrolle con decencia, transparencia y enfocado en proyectos universitarios diseñados para tiempos de crisis.

Enfatizó que el hecho de que la ULA siga abierta es un logro exclusivo del esfuerzo de sus trabajadores.

SPLL/Unión Radio