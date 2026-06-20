Colombia modifica horario de cierre de fronteras por el balotaje

BOGOTÁ.- El Gobierno de Colombia modificó el horario de cierre temporal de fronteras durante la segunda vuelta presidencial a realizarse este domingo 21 de junio.

La actualización, adoptada mediante el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, adelanta el inicio de la medida prevista en el marco del Plan Democracia 2026.

El comunicado oficial señala que el cierre de pasos terrestres y fluviales rige desde el sábado 20 de junio a las 6:00 p. m. hasta el lunes 22 de junio a las 6:00 a. m..

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del decreto, durante el periodo señalado se restringirá el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos autorizados y se reforzarán los controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales. La restricción no aplicará en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas.

El Gobierno Nacional adelantó que la medida busca garantizar el orden público durante el balotaje.

Venezuela llama a prevenir ante cierre de frontera

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, lanzó un llamado urgente a evitar el traslado hacia la frontera por cualquier vía, con el fin de prevenir contratiempos y garantizar su seguridad. «Mantengamos la calma, sigamos las instrucciones de las autoridades y compartamos este mensaje para evitar que más personas se vean afectadas por esta medida temporal».

SPLL/Unión Radio

🚨 El Gobierno nacional modifica horario de cierre temporal de fronteras durante la segunda vuelta presidencial



La actualización, adoptada mediante el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, adelanta el inicio de la medida prevista en el marco del Plan Democracia 2026. pic.twitter.com/uaKzDbsLDq — Migración Colombia (@MigracionCol) June 20, 2026