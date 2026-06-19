Proponen un anteproyecto de ley para restituir los bienes tomados por el Estado

CARACAS.- La gerente del Centro de Estudios CEDICE, Rocío Guijarro, informó este lunes que han elaborado un anteproyecto de ley de restitución y reparación de activos que fueron expropiados, estatizados, nacionalizados e invadidos en años anteriores.

«Nosotros queremos que no solamente se repare, sino todo lo que tiene que ver con eso», comentó en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Guijarro sostuvo que el anteproyecto que defiende el derecho a la propiedad privada, abarca los bienes que actualmente están operados por el Estado y los que están sin paralizado.

Detalló que desde el Observatorio del derecho a la Propiedad han podido contabilizar alrededor de 2.500 empresas y haciendas que fueron «tomadas» por el Estado venezolano.

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Guijarro comentó que desde la institución «nos encantaría» enviar la propuesta a la Asamblea Nacional (AN) para que sea tomada en consideración para un eventual debate.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio