lunes, mayo 25, 2026
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Onda tropical N°5 se desplaza por el centro del país

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CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este lunes la onda tropical número 5 se desplaza sobre el centro del país y estima que la número 6 de la temporada llegará a la Guayana Esequiba este fin de semana.

Durante el día prevalecerán los cielos nublados con posibles precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, norte de Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Miranda, Monagas, Sucre, Guárico, Cojedes, Portuguesa y los Andes.

El Inameh indicó que también se esperan lluvias o lloviznas dispersas en Aragua, Carabobo, La Guaira, sur de Yaracuy y Zulia.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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