OCDE: Economía global crecerá 2 puntos de PIB menos si dura la crisis en Oriente Medio

PARÍS.- La economía global reducirá su crecimiento en más de dos puntos de producto interior bruto (PIB), a un ritmo inferior incluso del 1 % entre finales de este año y comienzos de 2026 si la guerra en Oriente Medio se prolonga, según la OCDE.



En su informe de Perspectivas publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presenta un escenario de perturbaciones prolongadas en el que el PIB mundial sólo aumentaría un 2,1 % en el conjunto de 2026 y un 1,8 % en 2027, tras el 3,4 % de 2025.



El secretario general, Mathias Cormann, además de señalar que en el caso de 2026 serían cuatro décimas menos de lo que se esperaba hasta el comienzo de la guerra el 28 de febrero, presentó un gráfico con el diferencial de la evolución prevista hasta entonces y la que se produciría si continuara en particular el bloqueo del estrecho de Ormuz.



En ese gráfico, la tasa de crecimiento de la economía global pasa de algo más del 3 % en el primer trimestre de este año a menos del 1 % en el último en el caso de que se mantuvieran las perturbaciones causadas por el conflicto en Oriente Medio.



Eso significaría que algunos países caerían en recesión y aunque los autores del informe no dan nombres, el economista jefe de la OCDE, Stefano Scarpetta, precisó que los más expuestos son los asiáticos, y los que corren más riesgo son aquellos que no disponen de reservas para afrontar problemas de carencias de combustibles, pero también de otros productos imprescindibles como fertilizantes.



A ese último respecto, Scarpetta alertó sobre los problemas de seguridad alimentaria que puede representar la falta de aprovisionamiento de fertilizantes de muchos países africanos que son extremadamente dependientes de la producción del golfo Pérsico.



Según las estimaciones de la organización, de mantenerse los precios de los fertilizantes al nivel actual, con una subida del 47 % respecto al inicio de la guerra, eso podría incrementar en torno a un 8 % los precios de los productos agrícolas el año próximo. Los del trigo podrían subir un 13 %.



En el escenario central de la OCDE, que contempla una rápida resolución de la guerra, los precios de la energía bajarían a partir de la segunda mitad de este año y eso permitiría que el PIB mundial progresara un 2,8 % en 2026 y un 3,1 % en 2027.



Cormann avisó de que incluso con esa hipótesis los salarios reales este año van a bajar en un tercio de los países de la OCDE, con las consecuencias que va a tener para el nivel de vida de los trabajadores.



Uno de los factores que se esperan que mitiguen los problemas de la crisis en Oriente Medio es el tirón del sector tecnológico y en particular de la inteligencia artificial, con un volumen de inversiones que debería duplicarse en 2027 con respecto a los niveles de 2025. Pero Cormann avisó de que «esta fuerza positiva no está aislada del choque energético».



Otro factor que pesa sobre las perspectivas son los vaivenes en los aranceles que gravan las importaciones en Estados Unidos tras la guerra comercial desatada por Donald Trump en 2025.



Esos aranceles habían disminuido desde el 18 % de abril de 2025 a alrededor del 10 % en abril de 2026, un elemento que el secretario general de la OCDE destacó como factor «positivo para el comercio y para el crecimiento», y una de las razones de que el impulso subyacente era más fuerte de lo esperado antes de la guerra.



No obstante, Cormann recordó que sigue habiendo mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar tras el fallo de la Corte Suprema que tuvo como consecuencia una rebaja de esos aranceles, pero que dejaría de tener efectos a finales de julio a menos que el Congreso decida una prórroga.

EFE

