Nueva actividad eruptiva del volcán Etna provoca el cierre del aeropuerto de Catania

ROMA.- La nueva actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de Europa, que comenzó el pasado 7 de agosto, ha provocado este martes el cierre total del aeropuerto Vincenzo Bellini de Catania, en Sicilia, causando enormes problemas sobre todo entre los turistas.



En estos últimos días, ya se habían suspendido y desviado varios vuelos, pero esta mañana la empresa gestora del aeropuerto (SAR) decidió que, «debido a la actividad eruptiva del Etna y la consiguiente liberación de ceniza volcánica a la atmósfera, todas las operaciones de vuelo con origen y destino quedan suspendidas hasta las 19:00 horas del 11 de agosto».



Con el cierre del aeropuerto en plena temporada turística la situación que se ha creado tiene importantes repercusiones en la movilidad.



La erupción del volcán lleva varios días en curso, generando una nube de ceniza desde la cima que está inundando numerosas poblaciones de la zona. Desde el domingo, la nube de humo se ha desplazado hacia el sur-suroeste, afectando así al aeropuerto y ayer la nube de ceniza alcanzó por completo la localidad del Etna y las pistas del aeropuerto.



La ceniza también está cubriendo carreteras urbanas y rurales, las colinas e incluso las playas. Entre los municipios más afectados se encuentra Belpasso, en las faldas del Etna. En los últimos días, Adrano, Ragalna y Paternò han quedado cubiertos de ceniza.



En la cima del volcán se registran una serie de potentes explosiones y fuentes de lava y el Instituto Nacional de Geofísica de Catania (INGV) informa de una intensa y continua actividad explosiva en el cráter Voragine (3403 metros sobre el nivel del mar) con abundante emisión de ceniza que se dispersa en dirección sur-suroeste.



El frente activo más avanzado del flujo de lava está bien alimentado y alcanzó una altitud de 1370 metros sobre el nivel del mar, aunque actualmente no existe peligro, ya que el magma se encuentra en el Valle del Bove, un terreno desértico que puede albergar grandes flujos de lava.

EFE

