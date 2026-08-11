Cruz Roja se moviliza en Colombia con la prioridad de rescatar víctimas

GINEBRA.- La prioridad inmediata tras el terremoto que sacudió este lunes el oeste de Colombia es salvar vidas de víctimas que aún haya entre los escombros, destacó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), que ha activado su respuesta de emergencia en el país.



Cruz Roja Colombiana ha activado su sala nacional de crisis y los equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas están desplegados y operativos, indicó la federación en un comunicado.



En este sentido, 30 miembros de los equipos de búsqueda y rescate de Antioquia han sido enviados al Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto, agregó la nota de FICR.



«Las operaciones de búsqueda y rescate continúan mientras las autoridades y los equipos de la Cruz Roja trabajan para determinar la magnitud total de la catástrofe», destacó FICR, señalando que las cifras de víctimas y daños son provisionales y cambian rápidamente a medida que avanza el acceso a las zonas afectadas.



FICR señaló a ese respecto que la llegada a algunos de los lugares más afectados por el seísmo, sobre todo en el Chocó, se ve dificultada por el cierre de algunos aeropuertos y los cortes de carreteras.

EFE