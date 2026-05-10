Mueren tres presuntos delincuentes en tiroteo con militares en zona tropical de Ecuador

QUITO.- Los militares ecuatorianos abatieron a tres presuntos delincuentes, mientras que un cuarto al que también perseguían logró escapar en la provincia tropical de Los Ríos que, junto a otras ocho provincias y cinco municipios, está bajo toque de queda nocturno para luchar contra el crimen.

En un comunicado, el Ejército informó este domingo que el hecho sucedió el sábado en el marco de una operación de reconocimiento ofensivo denominada ‘Impacto Letal’, en el sector Río Chico, en el municipio de Montalvo.

Durante el patrullaje se identificó a cuatro individuos portando armas de fuego, quienes huyeron al percatarse de la presencia de los uniformados.

«El personal militar inició la persecución y en ese momento los individuos abren fuego. Ante esta amenaza, los soldados repelieron el ataque y como resultado de este enfrentamiento tres presuntos delincuentes fueron abatidos», detalló.

Un cuarto individuo «desapareció, presumiblemente herido y arrastrado por la corriente del río», agregó al apuntar que los abatidos fueron identificados con los alias de Menor, Polilla y Care Motor.

La intervención militar se desarrolló con base en información de inteligencia militar, orientada a neutralizar actividades ilícitas de integrantes del grupo delictivo organizado AK-47, brazo armado de Los Choneros, vinculado a delitos de sicariato, secuestro extorsivo, robo a mano armada, narcotráfico y extorsión, de acuerdo con el Ejército.

Como evidencias se decomisó un revólver Taurus calibre 38 milímetros (mm), una pistola Taurus 9 mm y dos motocicletas.

Con esta operación militar se afectó «significativamente la estructura criminal liderada por alias Gordo Oliver y se debilitaron la economía ilícita, la capacidad operativa y la logística de las organizaciones criminales, finalizó.

EFE