Boulevarte: Una nueva experiencia para vivir las Fiestas Patronales de San Antonio

CARACAS.- San Antonio de los Altos se prepara para vivir sus Fiestas Patronales 2026, una celebración que este año llega con una propuesta renovada que busca reunir tradición, cultura, arte y entretenimiento para toda la familia.

La programación comenzará el próximo 6 de junio con la elección de la Reina de las Fiestas Patronales, seguida el 12 de junio por la inauguración del XV Salón Municipal de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil Mercedes Pardo, espacios que resaltan el talento y la participación de la comunidad.

Sin embargo, una de las grandes novedades de esta edición será Boulevarte, un evento que debutará el 13 de junio en el Boulevard «Gerardo y Dorcas» de Las Minas y que promete convertirse en uno de los principales atractivos de las festividades.

Luego de las actividades religiosas en honor a San Antonio de Padua, el Festival Folclórico «Un Canto para San Antonio» y el Atardecer Musical del Sistema Núcleo San Antonio, el boulevard se transformará en un gran espacio de encuentro donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de música en vivo, gastronomía, expresiones artísticas, emprendimientos, activaciones de marca y áreas de diversión infantil.

Boulevarte nace como una iniciativa para impulsar el disfrute de los espacios públicos, promover el talento local y ofrecer una experiencia diferente dentro de las fiestas patronales, combinando cultura, entretenimiento y participación ciudadana en un mismo lugar.

La invitación es para que las familias del municipio y visitantes de toda la región se sumen a esta primera edición, que busca convertir al Boulevard de Las Minas en el corazón cultural de las festividades.

Las actividades culminarán el 14 de junio con la tradicional Carrera San Antonio 10K y el programa Nos Vemos en el Teatro, cerrando un fin de semana lleno de tradición y encuentro ciudadano.

Este 13 de junio, el arte, la música y la cultura se encuentran en un mismo lugar. Llega Boulevarte, una nueva experiencia para vivir las Fiestas Patronales de San Antonio de Padua 2026.

Nota de prensa