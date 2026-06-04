Productores agropecuarios denuncian que pasan hasta 30 horas sin servicio eléctrico en Táchira

CARACAS.- Productores del estado Táchira denuncian la grave crisis eléctrica, al tiempo que manifiestan que para no perder productos deben venderlos sacrificando la calidad y precio.

Heriberto Labrador, productor agropecuario insistió que la crisis del servicio eléctrico se ha incrementado.

«Esto ya se suma por décadas pero en los actuales momentos se ha agudizado, (…) para evitar que las cadenas de frío nos terminan afectando los productos, anteriormente les vendíamos refrigerado, al venderlos así, teníamos un producto de mayor calidad, pero ahora lo estamos vendiendo caliente, con lo cual perdenos calidad y perdemos precio», apuntó.

Labrador expresó también que esperan que con el cambio de mandato en Colombia se adelanten y se logren acuerdos para la venta de electricidad desde la nación neogranadina a Venezuela.

Unión Radio