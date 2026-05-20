Ministerio de Educación Universitaria: No se han recibido nóminas que demuestren impago de bono

CARACAS.-El Ministerio de Educación Universitaria informó que hasta el momento no se han recibido las nóminas consolidadas de las universidades que reportaron retrasos o falta de pago del Bono de Responsabilidad Académica; esto luego del paro de 24 horas convocados por varias casas de estudio superior para exigir la reivindicación salarial.

A través de los canales oficiales, la cartera de Educación Universitaria advirtió que, sin la información requerida, no puede hacerse responsable por el impago o atrasos en la cancelación de dicho bono y recordó que la consolidación de las nóminas es responsabilidad de cada universidad.

De igual forma, las autoridades reiteraron su compromiso diario para garantizar el bienestar de la comunidad universitaria y acotó que el Bono no significa Exclusión.

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