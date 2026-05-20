Fiscal Devoe invita a Amnistía Internacional a dar su aporte en la reforma judicial

CARACAS.- El fiscal General de la República, Larry Devoe, recibió a la directora senior de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, y a diversos miembros de la organización.

«Sostuve un diálogo franco y abierto en la sede del Ministerio Público con Erika Guevara y el equipo de Amnistía Internacional. Les invité a participar y dar sus aportes en la Consulta Nacional sobre la reforma de la Justicia Penal«.

Además, destacó que fue abierto un canal de comunicación directa entre la Fiscalía y AI, tal y como se ha hecho con otras ONG.

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