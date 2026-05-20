Conoce el pronóstico del Inameh para este #20May

CARACAS.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este miércoles que en varias regiones del país se pueden registrar precipitaciones a lo largo del día. La onda tropical número 4 avanza por el territorio nacional, aunada a la acción de la vaguada monzónica que tiene su eje en el mar Caribe y de la Zona de Convergencia Intertropical.

Se esperan eventos nubosos acompañados de lluvias dispersas y de intensidad variable que afectarán áreas del Esequibo, Amazonas, Bolívar, Llanos Occidentales, los Andes y el Zulia; al igual que se estiman precipitaciones de menor intensidad en partes de la región Centro Norte.

Para después del mediodía se estima un aumento progresivo de la cobertura nubosa con lluvias de variable intensidad y posibles descargas eléctricas, que serán más intensas y frecuentes en zonas del Zulia, los Andes, Llanos Centrales y Occidentales; Carabobo, Aragua, La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar y el Esequibo.

En la Gran Caracas, que comprende Miranda, La Guaira y Distrito Capital, el Inameh detalla que habrá cielo con nubosidad fragmentada y algunas precipitaciones dispersas al acercarse al mediodía. En la tarde y noche se estima el aumento de la nubosidad con lluvias de intensidad variable.

Lea también: OMS considera «bajo» el riesgo global de actual epidemia de Ébola en RD Congo y Uganda

Unión Radio