Este miércoles la radio en Venezuela cumple 100 años

CARACAS.-La radio en Venezuela conmemora este miércoles 20 de mayo sus 100 años, una fecha para recordar el primer permiso radioeléctrico que se otorgó en 1926, cuando comenzó a operar la emisora AYRE.

AYRE inició sus operaciones durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez bajo la amplitud modulada (AM) para Caracas y con una potencia de 100 vatios.

Casi 10 años después, en 1935, la segunda emisora llamada YVIBC pasó a convertirse en Radio Caracas Radio, la cual incluyó otros contenidos como los géneros dramáticos.

En la actualidad, la radio sigue siendo uno de los medios de preferencia de los venezolanos, y continúa renovándose y adaptándose a las preferencias de los oyentes.

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