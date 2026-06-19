MinDefensa dice que soberanía de Venezuela “no es negociable”

CARACAS.- El ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, expresó este viernes que «no es negociable» la soberanía del país.

«Lo que no es negociable, lo que es inflexible, lo que no muta son nuestras raíces de independencia, nuestro pensamiento militar bolivariano y nuestras ideas de soberanía y de protección a la patria y al pueblo», dijo en un acto oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El alto funcionario encabezó un acto de condecoración de más de 240 oficiales por sus 30 años de servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

González López fue nombrado el pasado marzo como titular de Defensa por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien estuvo en el cargo desde octubre de 2014.

EFE