Milei nombra al economista Adrián Ravier como nuevo portavoz del Gobierno argentino

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Javier Milei, nombró este viernes al economista, Adrián Osvaldo Ravier, como nuevo portavoz de su Gobierno, informó el jefe de Gabinete del Ejecutivo y quien ejerce ese cargo en la actualidad, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

«Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente», escribió Adorni en sus redes sociales.

Ravier es diputado nacional por la provincia de La Pampa para el periodo 2025-2029 y fue director académico de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de La Libertad Avanza (LLA), el partido fundado por Javier Milei.

La llegada de Ravier a la Casa Rosada se produce en un momento de reordenamiento del equipo de comunicación del Ejecutivo argentino, tras el escándalo por la investigación judicial que se le sigue a Adorni por incongruencias en sus declaraciones patrimoniales.

Adorni ha sido portavoz del Gobierno desde que el ultraderechista llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, y en octubre de 2025 Milei le sumó la tarea de ser jefe de Gabinete.

El que ha sido considerado una de las personas más cercanas a Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

EFE