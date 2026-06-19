I Congreso Binacional del Café impulsará el desarrollo de la producción nacional

CARACAS.- El vicepresidente del Concejo Municipal de Chacao, Óscar González, destacó el crecimiento de la producción cafetera en los últimos años y que su auge genera un repunte económico favorable para el país.

«Hay más de 400 marcas de café registradas y, si bien es cierto, hemos, por el petróleo, olvidado el café. En los últimos años hemos retomado y hemos vuelto a pensar que esa industria puede ayudar al desarrollo del país y puede ayudar al desarrollo de las regiones y desde un tiempo para acá hemos visto para allá para crear políticas públicas nacional-regional-municipal entorno al café», resaltó.

De igual manera, aseguró en el programa Al Instante con Esther Quiaro que la participación de Colombia en el I Congreso Binacional del Café servirá como impulso para los productores relacionados al tema.

«Por primera vez estamos haciendo una actividad formal internacional, en este caso con el apoyo de la embajada de Colombia donde la intensión es que los venezolanos en las diferentes facetas que tiene que ver con la industria del café desde la cosecha hasta la tacita que te tomas puedan tener, adquirir los conocimientos, técnicas, procesos».

Asimismo, González resaltó que la participación del país vecino en el evento será de ayuda puesto que los colombianos se caracterizan en el rubro y saben cómo «respaldar al que produce el café, ayudarlo, promoverlo».

El I Congreso Binacional del Café se realizará los días sábado 20 y domingo 21 desde las 10:00 de la mañana en el Centro Cultural Chacao.

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