Militares colombianos desmantelan un núcleo de ELN en operación con siete posibles bajas

BOGOTÁ.- Una operación en la región colombiana del Catatumbo desarticuló un núcleo de seguridad del Comando Central de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó este martes el Comando de las Fuerzas Militares, que dijo tener información preliminar de siete rebeldes muertos en esa ofensiva.

El ataque fue una operación de «interdicción aérea y asalto» llevada a cabo en una zona rural de Tibú, el principal municipio del Catatumbo, situado en el departamento de Norte de Santander, señaló el mando militar en un comunicado.

«De acuerdo con información de inteligencia militar, esta operación habría dejado presuntamente siete muertos (…) cuyos cuerpos habrían sido extraídos por integrantes de esta organización terrorista en medio de confrontaciones armadas e intentos de ataques con drones contra las tropas que avanzaban hacia el área del objetivo», indicó el parte militar.

En la operación participaron soldados del Ejército y de la Fuerza Aérea con apoyo de la Fiscalía, que «lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre».

Según el Ejército, este grupo «tenía un alto valor estratégico para el ELN» porque era el que estaba enfrentado al Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de los cultivos de coca en el Catatumbo.

EFE