Análisis Experto ve positivo que Venezuela presente argumentos sobre el Esequibo ante la CIJ

CARACAS.-El presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), Kenneth Ramírez, considera «positivo» la presencia de la delegación venezolana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para exponer los argumentos sobre la disputa territorial por el Esequibo, aunque cuestionó que las autoridades no consultaran a las academias y expertos nacionales.

Sobre la posición que fije la CIJ, el experto sostuvo que pese a que la sentencias son inapelables y que a partir de ese momento «el camino jurídico quedaría cerrado,pero queda el camino político».

«Esperemos que la sentencia sea de justicia«, dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Ramírez cree que «si la sentencia es de justicia realmente va a declarar la corte nulo un Laudo que no tiene motivación, que fue negociado de espalda a Venezuela y donde el árbitro realmente se comportó de una manera inadecuada».

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Afirmó que si la Corte emite un fallo a favor de Guyana, en Venezuela se debe buscar «la mayor unidad posible» para en un plano político sostener la reclamación «que se vería afectada con una sentencia adversa».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio